Blogueira realiza bazar em Goiânia para ajudar crianças africanas

Domingo (9) é dia de fazer o bem e ainda renovar o guarda-roupas com peças lindas a partir de R$ 30. Interessou? A modelo e blogueira Rafaella Kalimann está a frente do bazar beneficente de seu projeto social "Espalhe a Luz", que acontece a partir das 13h, no piso 1 do Shopping Cerrado, em Goiânia.

Para entrar no local, é preciso doar um saco de leite em pó. No evento, o público poderá encontrar roupas novas e seminovas, acessórios, sapatos e bolsas. O pagamento será feito em dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito Visa e MasterCard.

É com muito AMOR que faço esse post pra vocês! Não via a hora de fazer esse bazar tem muito tempo que venho "juntando" peças pra organizarmos isso, além de váriassss parceiras que estão mandando coisas lindassss ! E agora conto MUUUITO com vocês, MARQUEM AS AMIGAS (e amigos), me ajudem a divulgar e estejam laa! Que Deus abençoe esse projeto e seja o maior sucesso ✨ Uma publicação compartilhada por Rafaella Kalimann Matthaus (@rafakalimann) em Abr 4, 2017 às 9:23 PDT

O objetivo do bazar é arrecadar fundos para a ONG Missão África, que atende centenas de crianças em Moçambique. Toda a renda arrecadada no "Bazar Espalhe a Luz" será destinada para a organização. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.