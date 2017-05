Blogueira apresenta seu espetáculo 'Boca Rosa - A Peça', em Goiânia

Conhecida no mundo da moda e maquiagem, a blogueira Bianca Andrade, que tem um quadro com dicas de maquiagem no programa "É de Casa", da Rede Globo, apresenta seu espetáculo “Boca Rosa – A peça”, neste domingo (21), às 20h, no Teatro PUC, no Jardim Goiás, em Goiânia.

A carioca inspirou-se em vídeos da internet para criar seu próprio blog e hoje já tem mais de 8 milhões de seguidores, considerando os principais canais no Brasil (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). Bianca fez de sua paixão por maquiagem o roteiro de uma história de vida, retratada em “Boca Rosa – A peça”.

Espetáculo

"Boca Rosa – A Peça" já se apresentou em cerca de 20 cidades desde a estreia em março do ano passado, registrando recorde de público por onde passa, muitas sessões extras e participações especiais.

Escrita e dirigida por Afra Gomes e Leandro Goulart, conhecidos por inúmeros sucessos juvenis, "Boca Rosa - A Peça" também aborda temas sérios como bullying, relação de pais e filhos, descoberta do amor, relacionamentos, empoderamento feminino e outras questões do universo das mulheres.

O público assiste, entre cenas de humor e emoção, um espetáculo com muita música, dança, cor e brilho. Assim como são os vídeos da Boca Rosa.



Serviço

Local: Teatro PUC (Av. Fued José Sebba, 2004 - Jardim Goiás, Goiânia)

Valor do ingresso: R$ 40 (meia) R$ 80 (inteira)

Site de vendas: bilheteriarapida.com