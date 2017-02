Blocos de rua fazem ensaio animado para pré-Carnaval em Goiânia

Os blocos de rua que vão festejar o Carnaval antecipadamente em Goiânia fizeram um ensaio nesta sexta-feira (17), no Setor Universitário. A festa que acontecerá neste sábado (18), a partir das 12 horas, em vários bares da Capital e terá como destino o Parque Vaca Brava, onde está programada apresentação da Bateria Coró de Pau e do sambista Dudu Nobre.

A Bateria Coró de Pau foi a responsável por comandar o ensaio com a participação de vários instrumentistas.

A demonstração é um aperitivo do clima de folia que deve invadir a região dos setores Sul, Marista e Bueno na comemoração adiantada do período, com a participação de diversos blocos e baterias.

A presidente da Associação Coró de Pau, Geovanna de Castro, contou ao POPULAR um pouco dos preparativos e deixou um convite aos leitores: