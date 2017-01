Sucesso nos anos 1980 e dona de hits que fazem parte do repertório musical do brasileiro -como Você Não Soube me Amar, A Dois Passos do Paraíso e Mais Uma de Amor-, a banda Blitz está de volta com um CD de canções inéditas após seis anos. Liderada por Evandro Mesquita, a banda, cuja formação se mantém há dez anos, acaba de lançar Aventuras 2, inspirado no primeiro disco, de 1982.

“Nós ficamos estes seis anos sem lançar nada porque não tínhamos pressa. A gente curtiu produzir as músicas e todas as novidades, no nosso tempo. Conforme elas foram ficando prontas, naturalmente as colocamos no disco”, conta Evandro Mesquita, vocalista. “Fazer o primeiro álbum [As Aventuras da Blitz] já foi um grande e audacioso passo. Na época, só pensávamos em gravar os shows que fazíamos no underground. Queríamos mesmo era agradar nossos amigos e amigas da praia”, lembra o carioca.

Agora, 35 anos depois daquele disco que deu notoriedade à banda, Mesquita e sua trupe contam com participações de peso: Zeca Pagodinho, Frejat, Sandra de Sá, Paralamas do Sucesso, Alice Caymmi, Andreas Kisser e Seu Jorge são algumas delas.

“São pessoas que a gente sempre encontra no aeroporto e das quais gosto muito. Cada convidado foi rolando de forma natural, assim como esse disco, que é uma salada musical de ideias e ritmos”, analisa o cantor.

Com 13 faixas, o CD mostra bem a cara da Blitz, que sempre flertou com o rock, o pop, o soul e o blues. As letras abordam fatos cotidianos, o amor e até o futebol.

“A gente joga as nossas influências em um liquidificador e, quando sai, vem com a nossa cara. Cabe de tudo no som da Blitz, desde que seja bom. A gente pode experimentar e ver o que dá certo e o que não dá”, aponta Mesquita, satisfeito.

Neste ano, o plano do grupo é cair com tudo na estrada. “Quero rodar o país, as principais praças e suas adjacências. Queremos viajar para o exterior também, Espanha, Japão, EUA. Tenho contatos nesses lugares”, planeja Mesquita.