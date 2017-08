Biquíni Cavadão, Ira!, Velhas Virgens e TNY são atrações em festival na capital no fim de semana

Misture rock de verdade, cervejas especiais e comida. Este será o clima que receberá shows das bandas Biquíni Cavadão (foto), Velhas Virgens, Ira! e os goianos do TNY, que animam a tarde neste sábado, a partir das 16 horas, em uma área externa do novo terminal do Aeroporto de Goiânia.

Também aberto à música eletrônica, batizado de Showrrasco, o festival foi fundado em Santa Rita do Sapucaí (MG), em 1999, e chegou em outras cidades do País. Na primeira edição em Goiânia, as atrações principais vão apresentar repertório dedicado aos grandes clássicos da carreira, como Flores em Você e Eu Quero Sempre Mais, dos roqueiros do Ira!; Zé Ninguém e Tédio, do Biquíni Cavadão, e Ninguém Beija como as Lésbicas e Uns Drinks, da banda paulista Velhas Virgens.

Nomes como CPM 22, Ultraje a Rigor, Raimundos, Rolls Rock, Mordy Rex, Patronagens Band, Mamonas Cover, Electra, Detonautas, Tihuana, Soul de Minas, Mary Janne, Billy Mutreta já participaram de edições passadas.

SERVIÇO

Shows: Biquíni Cavadão, Ira!, Velhas Virgens e TNY

Data: Hoje, às 16 horas

Local: Aeroporto de Goiânia – Alameda 4, Setor Santa Genoveva

Ingressos: Camarote a R$ 250 (masculino) e R$ 230 (feminino) e Área Vip a R$ 120 (masculino) e R$ 100 (feminino)

Informações: 98100-7677