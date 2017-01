Big Fone vai tocar e dar brindes em Goiânia neste final de semana

A TV Anhanguera vai levar o Big Brother Brasil para dentro do Araguaia Shopping, em Goiânia. Nesta sexta, sábado e domingo, os goianos terão a oportunidade de experimentar a emoção de atender ao telefone mais vigiado do país - o BIG FONE.

O Big Fone ficará na praça de eventos do Araguaia Shopping e poderá tocar das 10h às 22h na sexta e sábado, no domingo das 14h às 20h. A pessoa que atender o telefone ouvirá uma mensagem e poderá levar um brinde da TV Anhanguera.



A nova edição do Big Brother Brasil já está a todo vapor, agora sob o comando de Tiago Leifert. Fique de olho na tela da TV Anhanguera.



SERVIÇO

‘Big Fone’ no Araguaia Shopping

Data: 27, 28 e 29 de janeiro

Horário: 10h às 22h (sexta e sábado) 14h às 20h (domingo)

Local: Praça de eventos - Araguaia Shopping (Rua 44, nº 399 - Setor Central - Goiânia-GO).