Bicicleta sem Freio aventura-se em diferentes países, munidos com tinta e pincel

Se fosse de bike, provavelmente o duo goiano do Bicicleta sem Freio demoraria muito mais para percorrer todos os países que passou nos últimos anos. Só na semana passada, os artistas Renato Reno e Douglas de Castro saíram das terras goianas para pousar do outro lado do mundo, na Índia, para mais uma empreitada colorida em dois grandes murais do Lodhi Colony, um ...