Beyoncé se irrita após dançarina insinuar traição de Jay-Z

Na última quarta-feira (17), a dançarina americana Amber Rose, escreveu em seu Twitter uma mensagem que levou a crer em um suposto caso de traição de Jay-Z, que é casado com a cantora Beyoncé.

“Ei, Beyoncé, tenho um segredo. Eu sou a Becky com o cabelo curto #NãoMeArrependo”, escreveu Amber. A mensagem faz referência a letra da música ‘Sorry’, que fala sobre traição e faz parte do repertório de Beyoncé. A canção cita uma amante: ‘Becky com o cabelo bom’.

Amber apagou a postagem no Twitter e disse que a conta foi hackeada.

Uma fonte próxima da cantora, que está no terceiro trimestre de gestação, revelou que ela ficou abalada com a mensagem da dançarina. E não esperava enfrentar essa situação delicada às vésperas do nascimento dos gêmeos. “Ela está tentando manter a calma, mas está difícil. A última coisa que ela gostaria no momento é a imagem de seu marido com outra mulher”, revelou a fonte que não quis ser identificada. As informações são do site Hollywood Life.

