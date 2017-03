Beyoncé liga para fã com câncer terminal

A adolescente americana Ebony Banks, que mora em Houston, no Texas, tem um câncer terminal e seu maior sonho era falar com Beyoncé. Então as amigas de Ebony resolveram lançar uma campanha nas redes sociais - e deu resultado.



As amigas começaram a postar a hashtag #EbobmeetsBeyoncé (Ebob encontra Beyoncé) em diversas redes sociais na semana passada. A hashtag chegou até a cantora e, na última quarta-feira, 22, Beyoncé ligou para a fã.



A cantora americana ligou para Ebony via Facetime, aplicativo de ligações em vídeo, e disse: "Eu te amo", com um largo sorriso no rosto, ao que a menina respondeu: "Eu te amo, Beyoncé".



Segundo jornais locais, Ebony ficou internada durante boa parte do último ano do ensino médio e, por isso, na semana passada, a escola realizou uma formatura antecipada para que ela pudesse participar. A escola também ajudou na campanha para realizar o sonho da estudante e agradeceu a todos por terem espalhado a hashtag.

Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beylite) em Mar 22, 2017 às 4:24 PDT