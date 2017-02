Beyoncé anuncia gravidez de gêmeos e fãs vão à loucura

Beyoncé e seu marido Jay-Z estão gravidos novamente. A informação foi confirmada pela popstar na sua conta oficial do Instagram. Beyoncé e Jay-Z são pais da pequena Blue Ivy Carter que tem 5 anos de idade.

Rumores da gravidez começaram a se espalhar após, no início deste mês, a cantora caminhar pelo tapete vermelho do Met Gala vestindo uma roupa feita por encomenda e que habilmente ocultava sua barriga.

As especulações continuaram após Beyoncé ser forçada a cancelar sua apresentação na Bélgica, depois que os médicos aconselharam que ela descansa-se.

No Twitter, os internautas comemoraram a novidade:

To me sentindo tipo: caramba vi logo q ela postou, peguei um furo de impressa kkkk Beyonce mamae do ano!!!! 😍😍😍😍😍