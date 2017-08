Bem-estar: Mais que um sorriso bonito

Adaurian Resende Figueiredo: check up digital diagnosticou gengivite, inflamação que tem como um dos sintomas o cansaço além do normal

À primeira vista, os instrumentos e o próprio consultório do dentista podem não parecer tão amigáveis. Talvez seja por isso que a população tem cuidado mais da saúde bucal. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 mostram que 89% dos adultos escovam os dentes pelo menos duas vezes ao dia. Quando se trata de uma higiene bucal mais completa, com escova, pasta de dente e fio dental, o porcentual chega a 57% das mulheres e a 48% dos homens.

O que muita gente não sabe é que na tão temida cadeira do dentista doenças que afetam outras partes do corpo podem ser diagnosticadas. Assim, odontólogos defendem que a saúde da boca não deve ser tratada de maneira separada do resto do organismo e que cuidar dos dentes é muito mais do que ter um sorriso bonito.

A dona de casa Adaurian Resende Figueiredo, 50 anos, faz parte das 57% das mulheres que olham com atenção para a boca. Sempre cuidou muito bem da sua saúde bucal e visitava periodicamente o dentista. Por isso estranhou quando o cardiologista da família pediu que ela se consultasse com um odontólogo na esperança de encontrar uma explicação para a sensação de cansaço que vinha sentindo.

Pelo histórico de hipertensão da família de Adaurian, o médico chegou a cogitar uma oscilação de pressão, o que foi descartado com um exame de monitorização ambulatorial da pressão arterial. Na cadeira da ortodontista Gabriela Ribeiro, a dona de casa foi submetida a um check up digital e acabou sendo diagnosticada com gengivite, uma inflamação da gengiva que pode progredir e afetar os ossos que suportam os dentes. Um dos sintomas é o cansaço além do normal.

Gabriela Ribeiro explica que o check up digital preventivo é feito por meio de uma câmera intraoral que aumenta em até 60 vezes a imagem, podendo detectar doenças em estágio inicial ou minimizar, diagnosticando precocemente, as chances de patologias que vão desde a cárie até o câncer bucal. “Até um tempo atrás, os pacientes me procuravam para tratar alguma doença instalada. Hoje, eu recebo pessoas que buscam prevenção.”

Diagnóstico precoce

No caso de Adaurian, o diagnóstico veio no tempo certo. Se a bactéria que inflama a gengiva chegasse até a corrente sanguínea, poderia causar ao paciente uma endocardite bacteriana que poderia atingir coração, pulmão e articulações. Nesses casos, a ortodontista Gabriela Ribeiro também destaca a importância da parceria entre profissionais de diferentes áreas. “Em exames de risco cirúrgico ou na detecção de várias doenças, trabalhar em conjunto otimiza diagnósticos e tratamentos.”

Doenças como sífilis, anemia, patologias autoimunes, pneumonia e câncer são algumas das que podem ser identificadas pelo odontólogo. Até o enfarte já foi ligado à periodontite. A ideia é que o processo inflamatório da doença bucal contribua para a ruptura das placas nas artérias e uma consequente falta de abastecimento de sangue ao coração. Uma pesquisa recente do Instituto do Coração de São Paulo mostra que 45% dos problemas cardíacos investigados pelo órgão haviam sido provocados por gengivas inflamadas, canais comprometidos e cáries.