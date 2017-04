Beleza negra: Miss Brasil Raissa Santana é capa da edição de abril da Revista Ludovica

A Miss Brasil, a modelo Raissa Santana (foto), é a capa da edição deste mês da revista Ludovica, que começa a circular amanhã. O combo com o POPULAR sai a R$7 apenas neste domingo e o exemplar avulso da 25ª edição da revista custa R$10.

Em entrevista exclusiva, Raissa Santana fala sobre como tem usado a coroa para divulgar temas relacionados ao feminismo e à representatividade da mulher negra. Além do bate-papo, Ludovica mostra o que virou febre na temporada internacional de moda: a força dos anos 80 estampada nas roupas. Da São Paulo Fashion Week, vem o relato sobre a primeira edição com o modelo see now, buy now (veja agora, compre agora, em tradução do inglês) e os efeitos nas coleções da venda imediata e da mudança no calendário.

Beleza e saúde

O Especial Beleza Sempre apresenta as principais novidades em tratamentos estéticos e cirurgias plásticas e mostra como a tecnologia tem sido aliada de quem quer atenuar as marcas do envelhecimento.

No mês dedicado à conscientização mundial sobre o autismo, Ludovica também traz o relato de mães e os desafios diários superados pelas famílias que têm crianças autistas em casa. Nas últimas páginas, o destaque é para as novidades para a Páscoa e as dicas para fazer o próprio ovo de chocolate em casa.

A revista Ludovica é uma publicação mensal voltada para o público feminino editada pelo Grupo Jaime Câmara. Informações diárias são atualizadas no site www.ludovica.opopular.com.br e no Momento Ludovica, que vai ao de segunda a sexta na rádio CBN Goiânia (97,1 FM), às 14h30.