Belém (PA) - Tecnobrega

Divulgação

A imponência das icônicas construções erguidas entre os séculos 17 e 19 no Centro de Belém impressionam. A natureza se faz presente pelo movimento da Baía do Guajará e o sabor inesquecível dos ingredientes regionais. Entretanto, o aspecto que mais se sobressai por ali tem a ver com muito ritmo e som. Surgido na década passada e influenciado por uma infinidade de gêneros como brega tradicional, calypso e música eletrônica, o tecnobrega é a perfeita representação da nova Belém. Energético e inesquecível, o ritmo, reverberado por artistas como Gaby Amarantos e Felipe Cordeiro (foto), ganhou o Brasil. Para quem quer curtir uma experiência completa, uma boa opção é visitar o Fiteiro, barzinho charmoso com música ao vivo de terça a domingo, e se perder nas canções com um copo de chope bem gelado na mão