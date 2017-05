Bebê com Síndrome de Down protagoniza campanha de Dia das Mães 🎥

Próximo ao Dia das Mães, comemorado neste domingo (14), muitas empresas divulgam propagandas desejando felicitações para as mamães. Com o slogan "Para nós e para todas as mães, todo bebê é um Johnson's", a Johnson's Brasil foi uma dessas empresas que inovou com um vídeo protagonizado por um bebê especial, o pequeno Lucas, de 1 ano e 2 meses.

O filme, criado pela agência DM9, mostra algumas partes da criança, destacando as descobertas da maternidade. No fim do vídeo, é revelado que o bebê tem Síndrome de Down.

“Queríamos um bebê que, quando ele sorrisse, os espectadores sorrissem juntos”, afirmou o diretor da campanha, Fred Luz, que revelou que Lucas foi escolhido entre outras 50 crianças.

“Quando surgiu a oportunidade de fazer algo para o Dia das Mães, pensamos que essa seria a hora certa para tratar do tema com maior naturalidade”, completou Luz.

Segundo a empresa, a campanha tem "o intuito de celebrar a diversidade, com uma visão moderna sobre a maternidade e os momentos especiais que ela introduz".

Em menos de uma semana, o vídeo teve mais de três milhões de visualizações no Youtube e vem sendo muito compartilhado nas redes sociais.