BBB 17 tem primeiro paredão triplo da temporada

O Big Fone tocou na noite do último domingo (13) na casa mais vigiada do Brasil e pegou os Brothers de surpresa minutos antes da formação do paredão. Quem atendeu foi Pedro e, quando solicitado, indicou Ilmar à berlinda. Marcos foi o indicado pelo líder e Luiz Felipe o mais votado pela casa. Assim, os três integram o primeiro paredão triplo da temporada e disputam a preferência do público para permanecer no jogo.

Entenda

Minutos antes dos brothers e sisters serem convidados pelo apresentador Thiago Leifert a se conduzirem à sala para a formação de mais um paredão, o Big Fone resolveu dar o ar da graça no BBB 17. Esta foi a primeira vez que o telefone tocou na temporada. Quem atendeu foi Pedro, que recebeu a ordem de que, quando solicitado, deveria indicar alguém ao paredão. Assim, o paulista indicou Ilmar à berlinda.

Dando seguimento ao jogo, Leifert solicitou que o anjo Emilly entregasse a imunidade a seu escolhido e a gaúcha imunizou a amiga Roberta. O líder Daniel colocou Marcos na berlinda sob a justificativa de que o médico seria a pessoa que menos precisava de R$1,5 milhão e a casa colocou Luiz Felipe para disputar a preferência do público junto aos outros dois indicados. O alagoano recebeu cinco votos.

