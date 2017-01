Baterista do Allman Brothers, Butch Trucks morre nos EUA

Um dos fundadores da banda de rock Allman Brothers, o baterista Butch Trucks morreu nessa terça (24), em sua casa na Flórida, aos 69 anos.

A morte foi confirmada pelo agente do músico, que disse não saber a causa.

Trucks, assim como Jai Johanny Johanson, era um dos dois bateristas originais da banda, que contava com Duane Allman (guitarrista) e Gregg Allman (vocalista).

Além deles, fizeram parte da formação o guitarrista Dickey betts e o baixista Berry Oakley.

Os Allman Brothers foram um dos principais grupos vindos do Sul dos Estados Unidos e ajudaram a definir o gênero do rock daquela região: com elementos de blues, country e jazz.

O primeiro álbum da banda, criada no Estado da Flórida, foi gravado em 1969, na vizinha Georgia. O sucesso viria dois anos depois, com um disco ao vivo, o "At Fillmore East".

Durante a década de 1970, a banda se consolidou lançando dois discos de sucesso: o duplo "Eat a Peach" (1972) e "Brothers and Sisters" (1973).

Logo depois do lançamento de "At Fillmore East", o guitarrista Allman morreu, aos 24, vítima de um acidente de motocicleta. No ano seguinte, vitimado pelo mesmo tipo de acidente, foi Oakley quem morreu.

"Perdi outro irmão e não há palavras para descrever a dor", escreveu Gregg Allman em comunicado disparado nesta quarta (25). "Nós nos conhecíamos desde a adolescência e fomos parceiros de banda por 45 anos."