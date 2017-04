Batalha de Chefs incendeia Circuito Gastronômico do Bananada 2017

Uma Batalha de Chefs promete incendiar a arena do Centro Cultural Oscar Niemeyer durante o Festival Bananada. Trata-se de uma competição entre 9 cozinheiros no final de semana de evento, nos dias 12, 13 e 14 de maio. Sob labuta da chef Emiliana Azambuja, que produz o Circuito Gastronômico Goiânia Rock City desde sua origem, a Batalha está com inscrições abertas para qualquer chef de cozinha, estudante de gastronomia, restaurante ou bar que queira participar.

Para se inscrever, o participante deve enviar uma foto com a receita de um prato no Instagram pela hashtag #BatalhaDeChefsGRC e para o e-mail circuitogastronomico.grc@gmail.com até as 18 horas do dia 1º de maio. Os inscritos também devem respeitar as categorias pré-selecionadas: orgânicos (pratos vegetarianos e veganos), doces ou suínos.

Depois desta primeira fase, no dia 04 de maio, 18 pessoas serão selecionadas para a 2ª etapa do concurso, e deverão levar o prato da receita proposta para o lançamento do Circuito Gastronômico, às 18 horas, no ROCK, localizado no Setor Marista. É de lá que sairão os 9 nomes selecionados para participar da batalha no fim de semana do Bananada.

Nos dias 12, 13 e 14 de maio os três concorrentes de cada categoria disputarão a preferência de quatro jurados e 50 convidados. Eles terão de executar uma receita com os ingredientes disponíveis. No dia 14 de maio os vencedores de cada categoria serão anunciados. Os três vencedores recebem R$ 1 mil, além de ser sorteado entre eles um forno profissional de convecção elétrico para finalização de processos culinários.

SERVIÇO

Festival Bananada 2017

Data: 8 a 14 de maio

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e outros pontos culturais de Goiânia

Ingressos: www.festivalbananada.com