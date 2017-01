Barracos entre a família Camargo vão acabar, garante Zilu

Ninguém se surpreende mais com as brigas e provocações da família Camargo, que acabam se tornando públicas. Porém, Zilu Godoy garantiu que os barracos têm dias contados, porque ela e seus filhos não darão mais atenção a esse tipo de situação. "Já virou piada".

“Procuro não ver e nem tomar conhecimento. Já virou piada. Você posta uma foto passando batom e já parece provocação”, disse Zilu ao Uol. “Isso estava psicologicamente prejudicando toda a família. Prefiro não tomar conhecimento do que sai e do que está acontecendo. Decidi seguir essa linha e está sendo muito bom para mim. A Wanessa, a Camila e o Igor seguem o mesmo exemplo. Os outros não sei. Fica a caráter deles”, comenta.

Em um dos episódios mais comentados Wanessa protagonizou uma briga com Zezé Di Camargo. O pai reclamou ao ver uma foto da filha com o jornalista Leo Dias, com quem é brigado.

Já para Zilu, isso é natural. “Briga entre pai e filha vai existir e sempre existe, eles se amam, e eu sou a favor da paz, a família é a base de tudo e estou aqui para colocar panos frios e deixar tudo em paz”.