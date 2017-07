Barraco: polícia encerra show de Simone e Simaria nos EUA por causa de briga

Um incidente, muito desagradável, levou a polícia a encerrar, mais cedo do que o previsto, o show das cantoras sertanejas Simone e Simaria na madrugada desse sábado (29), em Miami, na Flórida (EUA).

Em turnê pelas terras do Tio Sam, o show das coleguinhas no River Yacht Club foi marcado por brigas na plateia. Por causa das confusões, a casa noturna foi obrigada a acionar a polícia que encerrou o show quinze minutos antes do previsto, sem deixar que as cantoras se despedissem do público.

Ao UOL, a assessoria de imprensa das cantoras confirmou a confusão e disse que tudo estava dentro do combinado por parte da produção da dupla e a casa tinha liberação de funcionamento até as 2h.

Para o site da revista Veja, a assessoria enviou um outro comunicado. “Simone e Simaria se apresentaram em Miami e faltando 15 minutos para o encerramento do Show, a polícia adentrou o local e obrigou o término imediato da apresentação, impedindo até que as cantoras se despedissem do público”.

Celebridades brasileiras como Larissa Manoela, Mirella Santos, Ceará e Karina Bacchi estavam no show da dupla.

Simone e Simaria não se pronunciaram sobre a confusão. Em seu perfil oficial no Instagram, elas apenas agradeceram a presença do público e dos famosos no show.

Confira as postagens na rede social: