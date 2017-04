Barbixas realizam seis apresentações em Goiânia

A Companhia Barbixas de Humor volta a Goiânia com o espetáculo "Improvável - Um espetáculo provavelmente bom".

A apresentação será nos dias 5, 6 e 7 de maio, com seis apresentações, sexta e sábado, às 19h e às 21h, e domingo, às 18h e às 20h, no Teatro do Campus V da PUC, próximo ao Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás.

O grupo, formado em 2004, ficou famoso na TV, na internet e por teatros com comédia de improviso.

Os ingressos estão à venda pelo site www.naoperco.com e pelos ponto​s​ ​físicos abaixo:

- Like a Boss Barbearia - Jd. Goiás (Ed. Metropolitan Mall) - 3636-5561

- Like a Boss Barbearia - St. Bueno (Próximo ao TRT) - 3922-5561

​- ​ Komiketo da T4 ​ - 3255-4040​

​- ​ A partir do dia 17 de abril, ingressos também no Komiketo do Goiânia Shopping e Bilheteria do Teatro PUC (de segunda à sexta das 11h às 20h).