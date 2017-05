Barbixas comemoram 10 anos da peça 'Improvável' em Goiânia

Visto por mais de um milhão de pessoas, o espetáculo Improvável, da Cia. Barbixas de Humor comemora 10 anos com apresentações nos dias 5, 6 e 7 de maio, no Teatro PUC, no Jardim Goiás, em Goiânia.

A peça foi criada e apresentada pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas) que usa a improvisação como linguagem para a criação de jogos e de cenas artísticas de humor.

No espetáculo, um mestre de cerimônias apresenta as regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores improvisam as cenas na hora e sem nenhuma preparação prévia. Assim, nunca uma apresentação é igual à outra.

Diversos nomes do humor nacional e internacional já participaram do Improvável, entre eles: Fábio Porchat, Marco Luque, Rafinha Bastos, Oscar Filho, Marianna Armellini, Maurício Meireles, Gustavo Miranda (Colômbia), Jose Luiz Saldanha (México), Mario Bomba (Portugal), César Mourão (Portugal) etc..

Números improváveis

Os Barbixas têm um canal no Youtube que soma cerca de 670 milhões de visualizações. O canal registra 2,6 milhões de inscritos e uma média de oito milhões de acessos por mês. Os vídeos são publicados todas as terças e quintas-feiras. Em 2010, o canal dos Barbixas entrou para a lista das 100 webséries mais vistas do mundo. No Twitter são quase 1,8 milhão de seguidores; no Facebook, cerca de 930 mil e, no Instagram, aproximadamente 74 mil seguidores.

Ficha Técnica

Duração: 70 minutos

Classificação etária: 14 anos



Serviço

Local: Teatro PUC - Campus V –(Av. Fued José Sebba - Jardim Goiás)

Datas: 5, 6 e 7 de maio

Horário: Sexta–feira e sábado às 19h e às 21h

Domingo às 18h e 20h

Ingressos: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)

Vendas pela internet: www.naoperco.com