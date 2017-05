Bar de gelo permanece em Goiânia até domingo (14)

O Gyn Ice Bar, ou ‘Bar do Gelo’, que refrescou os últimos 60 dias dos goianienses, se despede da capital goiana no próximo domingo (14). O bar, que é uma atração presente em poucos lugares do mundo, como Londres, Amsterdam, Orlando, Budapeste e Rio de Janeiro, promove uma experiência a 10 graus negativos aos seus visitantes.

Para conhecer o local, que atraiu visitantes de diversas regiões do estado, o interessado deve realizar uma compra no valor de R$70 em cervejas especiais da fábrica da Ambev- Wäls. Colorado, Franziskaner, Goose, Hoegaarden, Patagonia e Leffe, em qualquer loja Bretas. A compra dá direito a um par de ingressos para curtir a experiência gelada.