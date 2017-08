Banda Sinfônica de Goiás será atração no Terça no Teatro

O naipe de metais da Banda Sinfônica do Estado de Goiás vai apresentar músicas originais para a formação, clássicos da música popular e erudita adaptados para metais no projeto Terça no Teatro Sesi, nesta terça-feira, às 20 horas. A banda, coordenada pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, é a única no Brasil formada exclusivamente de professores e alunos de uma rede estadual de ensino. O grupo surgiu em 2008, com o nome de Orquestra de Sopros e Percussão do Cerrado. Atualmente, sob a direção musical do maestro Everton Luiz, o projeto do grupo incentiva os alunos à apreciação musical e à compreensão crítica vivenciadas no contexto musical goiano. Ingressos: doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Abertura

Espaço Sonhus inaugura novo café cultural

O Espaço Sonhus, mantido pelo grupo de teatro do mesmo nome no Colégio Lyceu de Goiânia, inaugura nesta terça-feira a nova Casa de Chá e Café Cultural – Qorpo Santo. Idealizado pelo Grupo Sonhus Teatro Ritual dentro do projeto Espaço Sonhus, o novo local tem o intuito de integrar arte, cultura e um canto para cafés e comidas. O Café Qorpo Santo é uma homenagem ao autor José Joaquim de Campos Leão (1829-1883) dramaturgo, poeta, escritor, percursor do Teatro do Absurdo, mais conhecido em seu meio como Qorpo Santo. A semana de lançamento contará com variedades de quitandas, cafés diferenciados, eventos destinados à literatura, filosofia e música, além da inauguração do espaço coworking (com wifi gratuito), integrado à área do Café. Programação completa em www.teatroritual.com. Espaço Sonhus, Rua 18, esq. c/ Rua 21, nº 10, Centro, anexo ao Lyceu de Goiânia. Informações: 3205-2013.

*Correção

Pianista homenageia musicistas no próximo domingo

Diferente do publicado na edição do último domingo, dia 13, a data correta da apresentação da pianista Eudóxia de Barros em homenagem às musicistas goianas Nhanhá do Couto e Belkiss Spenzieri é o próximo domingo, dia 20. Eudóxia de Barros fará o 71º Recital em homenagem à Nhanhá e Belkiss. Dona de um premiado currículo e agraciada com quase uma centena de dedicatórias de vários compositores eruditos brasileiros, Eudóxia destaca-se no cenário musical por levar a música a vários cantos do País, sempre evidenciando obras-primas de compositores nacionais. A apresentação será gratuita, às 11 horas, no Centro Cultural UFG, que fica na Praça Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.