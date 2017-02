Banda pode ser punida por grito de 'Fora, Temer' em Salvador

A banda BaianaSystem foi ameaçada com sanções após o vocalista Russo Passapusso ter entoado gritos de "Fora, Temer" em desfiles na sexta-feira (24) e no domingo (26) no Carnaval de Salvador.

A manifestação gerou reações do Conselho Municipal do Carnaval, que alega que as manifestações políticas ferem o Código de Ética da entidade. A exceção seria a "Mudança do Garcia", único bloco exclusivamente voltado para protestos em Salvador.

Composto por empresários, entidades carnavalescas, governo e prefeitura, o Conselho tem como objetivo fiscalizar e deliberar sobre o Carnaval e outras festas populares da capital baiana.

No desfile, no circuito do Campo Grande, Passapusso puxou gritos de "fascistas, machistas, não passarão". Na sequência gritou "Fora", sendo respondido pelo público que entoou gritos de "Fora, Temer".

O desfile foi custeado pela prefeitura de Salvador, comandada por ACM Neto (DEM), aliado do presidente Michel Temer (PMDB). Apesar das críticas do conselho, o prefeito ACM Neto afirmou ser "uma bobagem" qualquer tentativa de "censurar ou vetar a banda".

"Se for assim, o artista não poderia elogiar a mim ou ao governador. Se pode elogiar, pode criticar. É a liberdade mesmo. Tem que deixar cada um fazer o que quer fazer", disse.

Em apresentação da BaianaSystem no final da tarde deste domingo na Praça Castro Alves, Russo Passapusso iniciou o desfile falando em liberdade de expressão.

"Chegamos aqui com tranquilidade. Muito bom tocar no pôr do sol. Estamos na luz. Liberdade de expressão. Vamos invadir", afirmou. No desfile, Passapusso voltou a gritar "fora, Temer".

O presidente Michel Temer está em Salvador com a família, onde descansa na Base Naval de Aratu, praia fechada da Marinha. Não há previsão de que ele vá ao Carnaval da capital baiana.