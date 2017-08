Banda Lutre faz show para lançar seu primeiro disco gravado

A banda goiana Lutre apresenta o show de lançamento de seu primeiro álbum, Apego, no Teatro Centro Cultural UFG, nesta terça-feira, às 20 horas. O público poderá conferir a intensidade das canções do power trio, que mistura o rock e minimalismo com guitarras poderosas.

Depois de divulgar o disco em plataformas na internet, a Lutre sobe agora ao palco para tocar as nove faixas da estreia na seara das gravações na íntegra. Formado por Marcello Victor (voz e guitarra), Jefferson Radi (bateria) e Chrisley Hernan (baixo), o trio de Goiânia surgiu em 2015 e no pouco tempo de existência, já passou por palcos como os festivais Bananada e Vaca Amarela em turnê nacional. As influências do grupo variam de BadBadNotGood ao Radiohead, passando pela brasileira Ventre e Caetano Veloso. Apego carrega letras que refletem sobre inquietações de jovens adultos que vivem numa cidade caótica e bombardeada por arte em geral.

O álbum tem a produção dos três integrantes e da banda carioca Ventre, e tem o carimbo dos estúdios Swing Cobra (RJ), Cafofo Estúdio (GO) e Complexo Estúdio (GO). Os ingressos custam R$ 20 (inteira). A classificação é livre. Av. Universitária, nº 1533, Setor Universitário.