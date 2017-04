Banda Liga Joe apresenta-se no palco do Teatro Sesi

Formada por Gustavo Voz (baixo e vocal), Sérgio Seddi (guitarra) e Vinícius Montelo (bateria), a Liga Joe se apresenta hoje no projeto Terça no Teatro no Teatro Sesi, às 20 horas. Considerado um dos principais nomes do pop rock em Goiás, o grupo Liga Joe tem mais de uma década de atuação e é presença garantida nos principais bares e festas da cidade. No repe...