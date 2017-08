Banda Jeremias na Estrada destaca música brasileira

A banda Jeremias (foto) na Estrada faz destaca a música brasileira, neste domingo, a partir das 18h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Com influências de grandes nomes do País, como Tim Maia, Jorge Ben Jor e Chico Science, Jeremias promete show dançante para começar a semana em alto astral. O bar tem ainda a exposição fotográfica Ponto Contra Partida, com fotografias de André Bragança, Bruno Melo, Carlos Monareta, Jadson Jr. e Salvess. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, nº 1684, Setor Sul.