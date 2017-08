Banda goiana Versário embarca para maratona de shows em Liverpool

Rota tradicional da música, a cidade de Liverpool, na Inglaterra, ainda hoje é vista como fábrica de fazer bandas. Do outro lado do oceano, a Goiânia Rock City paira entre os celeiros de grupos alternativos nacionais. Nas próximas semanas, o elo que ligará as duas cidades será a banda Versário, classificada para participar do Beatle Week Festival, na cidade inglesa. O maior festival do mundo dedicado aos britânicos começa no próximo dia 23 e segue até dia 29 em diversos pubs, bares e casas de shows pelos quais os próprios Beatles passaram antes de alçarem sucesso internacional.

Os músicos Arthur Andraus (voz e contrabaixo), David Lacerda (bateria) e Osmar Netto (voz e guitarra) apresentam em Liverpool o projeto Beat and Shout, que há seis anos preenche a agenda da Versário em Goiânia. No total, o grupo fará seis apresentações na cidade inglesa, em uma programação que envolve 70 bandas de 20 países, além de palestras, encontros de fã-clubes e rodadas de debates. “É um sonho e que vai ao encontro de tudo que almejamos com a música: homenagear nossos grandes ídolos. Beatles é o número um da nossa lista”, diz Netto.

No repertório, canções como as clássicas Hey Jude, Yesterday, Penny Lane, Here Comes the Sun e Don’t Let Me Down serão apresentadas em versões modernas e com gostinho de goianidade. Vinda da safra de grupos de stoner rock que surgiram junto ao barateamento e popularização dos aparelhos de gravação, a Versário usufrui de referências musicais tanto dos próprios Beatles quanto de bandas como Perl Jam, Led Zeppelin, AC/DC e Red Hot Chili Peppers. “Geralmente tocamos nos shows quase 60 canções do repertório dos Beatles. Para as apresentações do festival vamos dividi-las em shows de 45 minutos cada”, explica.

Beatles sempre foi a maior referência em composição, letra e melodia para os garotos da Versário. Tanto é que o vocalista Netto, durante uma viagem para a Europa no ano passado, tratou de visitar Liverpool. Nos bares, pediu aos proprietários que o deixassem tocar algumas canções. “Foi um momento único estar no mesmo palco que os Beatles estiveram décadas antes. É uma espécie de templo da música e que serve como uma rota do rock para diferentes gerações”, conta o músico.

Convite

Para tocar no Beatle Week Festival, os meninos da Versário participaram de seleção que começou em Belo Horizonte, em um tributo aos Beatles realizado anualmente na capital mineira. Posteriormente, enviaram os materiais do Beat and Shout para a organização do evento inglês e dois meses depois receberam a resposta. Do Centro-Oeste, a Versário foi a única classificada. O músico carioca Gui Lopes também faz parte do line-up do evento. “A intenção não é imitar ou executar covers tradicionais. Vamos fazer uma homenagem em cores e tons com o nosso jeito goiano de tocar e de representar canções que fazem parte do imaginário de pessoas de todo mundo”, reitera Netto.