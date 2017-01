Banda goiana TNY faz show especial no espaço Rock

Eles já abriram show do grupo Deep Purple em 2004, em Goiânia. Já se apresentaram no Bourbon Street Music Club, uma das casas mais tradicionais de jazz e blues de São Paulo. Tocaram no Grammy Latino, em Los Angeles, EUA, em 2005, para mais de 2 mil convidados. Não faltam glórias no extenso currículo da banda goiana TNY, que completa 25 anos de estrada em 2017. As comemorações começam hoje, a partir das 21 horas, no palco do espaço Rock.

A banda é formada por André Mols (vocais e guitarra), Carlos Foca (baixo) e Fred Valle (bateria), todos músicos veteranos na cena de rock local com participações em diferentes grupos e com projetos paralelos solos ou com outros artistas. O repertório da noite conta com músicas consagradas pelo público, como Tell Me Why, I’ve Been Living In Paradise e My Babies Eyes, além de reinterpretação de clássicos internacionais, numa mistura de rock com blues pesados.

A discografia do trio contempla oito discos, dos quais sete com letras em inglês e o único gravado em português foi produzido por Tadeu Patolla, que lapidou o som do Charlie Brown Jr. e que já trabalhou com quase todos os nomes importantes do rock nacional. Já o último álbum, Rocking Horse, foi lançado em 2013 e um novo trabalho começou a ser preparado, mas ainda sem previsão de lançamento. Todas as composições da TNY são assinadas pelo músico André Mols.

Um show também com ex-membros da TNY está na programação de comemorações. Na história, a banda teve poucas mudanças em sua formação. A reunião deve acontecer no segundo semestre e contará com Fausto Valle (baixo), Renato Marra (baixo), Pê Ribeiro (baixo) e Wagner Calil (bateria), que tocou no grupo por 17 anos e é um dos mais antigos, à exceção do fundador e vocalista André Mols. “Já conversei e acertei com todo mundo informalmente”, adianta Mols.

Início

A TNY surgiu em 1992 do desejo do professor André Mols de montar um grupo de blues, gênero que, naquele período, tinha poucos nomes no Brasil. Ele ligou para um amigo, que indicou os músicos e irmãos Fred e Fausto Valle. O batismo foi uma sugestão de Fausto, que se inspirou em um nome de um restaurante em São Francisco, EUA. No início, eles seguiram um som na linha do blues texano, sendo que sua maior influência foi o trabalho desenvolvido por Stevie Ray Vaughan.

Também faziam parte da extensa lista de influências dos músicos, nomes como Johnny Winter, Albert Collins, Jimi Hendrix, Buddy Guy, BB King, Freddie King, Albert King, Ronnie Earl, Robben Ford, Carlos Santana, Led Zeppelin, The Who, Deep Purple, Gov’t Mule e outros. “Sou influenciado por músicas bonitas e por melodias bem tocadas”, diz Mols. Na carreira, a banda fez shows em várias casas da capital, como bares e pubs. “Crescemos junto com Goiânia”, lembra Mols.