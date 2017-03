Banda goiana Boogarins é uma das atrações do Rock in Rio

O grupo goiano Boogarins vai se apresentar, junto com a cantora Céu, no dia 15 de setembro, no Palco Sunset do festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Além desses, a direção também confirmou na sexta-feira (24), os shows de Johnny Hooker, Liniker e Baiana System e da angolona Titica e de Almério.

No dia 17, será a apresentação de Johnny Hooker, Liniker e os Caramelows e Almério fazem um som conjunto. No dia 21, é o dia de Titica e Baiana System.

Veja abaixo as atrações já confirmadas para esta edição:

Palco Mundo

Lady Gaga, 5 Seconds of Summer, Pet Shop Boys e Ivete Sangalo - 15 de setembro

Maroon 5, Fergie, Shawn Mendes e Skank - 16 de setembro

Justin Timberlake, Walk the Moon e Frejat - 17 de setembro

Scalene, Aerosmith e Billy Idol - 21 de setembro

Bon Jovi e Alter Bridge - 22 de setembro

Titãs, Incubus, The Who e Guns N' Roses - 23 de setembro

Red Hot Chili Peppers - 24 de setembro

Palco Sunset

Céu & Boogarins - 15 de setembro

Emnicida & Miguel - 16 de setembro

Nile Rodgers & Chic, Benjamin Clementine, Johnny Hooker, Liniker e os Caramelows & Almério - 17 de setembro

Alice Cooper, Titica & Baiana System - 21 de setembro

Ney Matogrosso & Nação Zumbi - 22 de setembro

Bomba Estéreo, Karol Conka e CeeLo Green - 23 de setembro

Sepultura - 24 de setembro