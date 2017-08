Banda Discopraise apresenta música cristã

A banda Discopraise se apresenta nesta sexta-feira, no Teatro Sesi, às 19h30. Grupo de música cristã, formado em Ceilândia (DF) em 2002, a formação tem entre os membros Clayton O’lee (voz), que se uniu aos amigos Jota Albuquerque, Alysson Villefort, Davi Moreno e Cláudio Gomes.

O grupo começou a carreira com o nome Aziz, como o qual chegou a produzir o disco Alegria... Solta pelo Ar!, depois relançado como Transformou. A banda lançou, ainda no início da carreira, os álbuns Vai Tudo Bem e Se Eu Me Humilhar.

Em 2013, com base nos protestos pelo Brasil, a Discopraise lançou o single Revolução. A música fez referência à canção Baião, da banda Rebanhão. No ano seguinte, o quarteto lançou o primeiro álbum ao vivo, Palavra, Som e Poder. Lançado nos formatos CD e DVD, foi baseado no repertório de todos os trabalhos anteriores e incluiu músicas inéditas.

No passado, foi a vez do lançamento de Palavra, Som e Poder Lado B. Gravado em estúdio, o disco recebeu a participação de vários músicos, como Mariana Valadão, Brendae e Valmir Bessa. O álbum incluiu regravações da banda, inéditas e covers de outros grupos, como a música Sou um Milagre. Ingresso: R$ 50. Av. João Leite, nº 1.030, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.