Banda da Polícia Militar encerra apresentações gratuitas em instituto no Setor Marista

A banda da Polícia Militar é a atração principal da última apresentação gratuita de fim de ano no Instituto Panamericano da Visão, no Setor Marista, em Goiânia. O evento acontece a partir das 19h desta quarta-feira (28), com distribuição de pipoca e algodão doce.

O público ainda pode visitar a decoração de Natal do instituto, com o tema “Natal Bolas”, que rendeu a segunda colocação na 20ª edição do Projeto Luzes, realizado pela Prefeitura de Goiânia. A distribuição de pipoca e algodão doce segue até sexta-feira (30), a partir das 19h.