Banda cover dos Beatles se apresenta gratuitamente no Aparecida Shopping

A banda Let It Beatles faz show gratuito nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, na praça de alimentação do Aparecida Shopping.

De Brasília, com 17 anos de estrada e um repertório com os melhores sucessos do grupo original, os brasileiros relembram a apresentação que fizeram no Cavern Club, em Liverpool, em 2010. O local é o clube onde a banda John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr começou a carreira. Em 2006, o grupo do Brasil recebeu o título de “melhor banda cover dos Beatles de Brasília”. Em visita ao estúdio da Abbey Road, onde os Beatles gravaram seus discos, os integrantes do Let It Beatles encontraram Yoko Ono, viúva de Lennon.

O show deve apresentar clássicos como Hey Jude, Help, Something, Ticket to Ride, entre outros. O show é um dos eventos gratuitos no mês dos pais, que tem ainda exposição de carros antigos e apresentações artísticas para todas as idades. Av. Independência, nº 285, Setor Serra Dourada (terceira etapa), Aparecida de Goiânia.