Banda carioca anima bloco de Carnaval em restaurante no Setor Bueno

A banda de samba carioca Casuarina é uma das grandes atrações do Bloco Mercatto, do Carnaval dos Amigos, que acontece neste sábado (18), entre 12h e 18h no restaurante Esquina Mercatto, no Setor Bueno, em Goiânia.

A banda formada pelos musico Daniel Montes, Gabriel Azevedo, João Cavalcanti, João Fernando e Rafael Freire vai se apresentar com o show o "CentenáRIO Samba". O grupo tem 15 anos de carreira, sete discos, dois DVDs lançados e está entre os pioneiros da reocupação da Lapa carioca, faz um passeio por uma seleção de sambas históricos, com um enredo centenário que vai ser costurado por canções de sua safra autoral– incluindo músicas do mais recente trabalho, "7".

O DJ Mucio também integra o time musical responsável pela animação dos foliões. Após as 18h haverá saída do trio elétrico, com os goianos da banda Entre Para Brisas.

Serviço

Concentração: Esquina Mercatto (Ruas T-36 com a T-60, no Setor Bueno - Goiânia)

Convites / 2º Lote: R$ 330 - Masculino e R$ 220 - Feminino (ingresso individual) com direito a abadá e caneca personalizada, open bar e open food premium (Chopp, batidas de Vodka e saquê, água, sucos, refrigerantes, petiscos com feijoada completa e picolés). Serviço de bar até chegar ao Parque Vaca Brava. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Pontos de venda: Botequim Mercatto Bueno, Botequim Mercatto Flamboyant e Esquina Mercatto

Informações: (62) 3945-6112 / (62) 3091-3302 / (62) 3281-1686