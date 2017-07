Banda Big Time Orchestra se apresenta em Goiânia

Nome consolidado na cena musical de Curitiba, a Big Time Orchestra aterrissa em Goiânia nesta sexta-feira para apresentação em Goiânia, no Bolshoi Pub. A apresentação está prevista para se iniciar à meia-noite, mas a casa está aberta a partir das 20 horas. Com mais de 12 anos de estrada, misturando soul, jazz, rockabilly, pop e rock, a banda agora tem um vocalista votado por mais de 15 milhões de pessoas como o melhor do Brasil, o catarinense Rubens Daniel, finalista do The Voice Brasil.

A nova união entre a Big Time Orchestra rendeu, segundo o grupo, um dos shows mais divertidos e alegres da trajetória do grupo. Com releituras de sucessos de Elvis Presley, Bruno Mars, Beatles, Kings of Leon, a banda também apresenta músicas autorais. O grupo também participou do programa Superstar da Rede Globo, no qual alcançou o Top 9 com cinco apresentações durante a competição.

Nos números que a cercam, a banda supera os 800 shows por todo o Brasil e países da América do Sul, além de turnês no Japão e EUA. No final do ano passado os rapazes de Curitiba lançaram ainda seu primeiro videoclipe, com a música Vem Quente Que Estou Fervendo, pelo canal da Vevo. A canção entrou para o repertório do grupo depois que grupo prestou uma homenagem a Erasmo Carlos.

Da formação atual fazem parte Fabiano (contrabaixo), Alexandre (guitarra), Lucas (bateria), Marcio (saxofone), Henrique (trompete), Raule (trombone), além de Rubens Daniel no vocal.

SERVIÇO

Show: Big Time Orchestra

Data: Sexta (28), à meia-noite (casa abre a partir de 20 horas)

Local: Bolshoi Pub (Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno)

Ingressos: R$ 60. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda

Informações: 3241-0731