Bananada no prato: circuito gastronômico reúne quase 30 bares e restaurantes

De tira-gosto, frango frito empanado. No almoço, um prato feito com arroz, feijão de caldo, salada, ovo, banana frita e bife acebolado. A sobremesa pode ser uma torta de brigadeiro, um açaí ou um pudim. Vários sabores incorporam a quinta edição do Circuito Gastronômico Goiânia Rock City, evento paralelo em vários estabelecimentos da capital que integra o Festival ...