Bananada fecha parceria com Spotify e anuncia novas atrações para 19ª edição; Confira aqui

Em clima de contagem regressiva organização do Festival Bananada, divulga nomes que farão parte do mix de atrações da 19ª edição, que no total terá mais 100 apresentações entre os dias 8 e 14 de maio, em vários locais da cidade de Goiânia, entre eles o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que será sede dos quatro últimos dias do festival.

Entre os nomes anunciados está à cantora Maria Gadú, já anunciada anteriormente, Céu, Plutão Já Foi Planeta, e Outro Eu. Além dos chilenos do Perrosky, E a Terra Nunca Pareceu Tão Distante.

Também foi anunciada parceria com Spotify como player oficial da 19ª edição do Festival, o canal do Festival Bananada foi disponibilizado (aqui), a plataforma assina o palco Spotify, que será um dos cinco disponíveis na arena do Centro Cultural Oscar Niemeyer.



Saiba mais sobre o Festival Bananada

O Bananada é uma das principais fontes de cultura independente da região Centro-Oeste. Durante o festival, a cidade de Goiânia se transforma, com intervenções artísticas, exposições, campeonato de skate, áreas para crianças, shows de bandas independentes e outras já consagradas no meio, além de apresentações de DJs.

Além da programação da semana do Festival, o Bananada irá fazer ações pontuais em diferentes regiões do país durante os meses que antecedem o evento, como as Blind Parties, que serão festas em diferentes locais e cidades nacionais onde a ideia é apresentar algumas atrações surpresas que farão parte do line up do festival. A primeira aconteceu dia 19 de janeiro, no Rock, em Goiânia.

Os ingressos do Festival Bananada já podem ser adquiridos através do site www.festivalbananada.com.br.

Confira os valores:



Bananada Ouro (vendas até 08/05/2017) RS 110,00 (+ R$ 11,00 de taxas) - O Passaporte Bananada Ouro dá direito a todas as ativações do Festival durante a semana entre 8 e 14 de maio, e também para as Blind Parties, que vão acontecer em diferentes regiões do país até a data do festival.



Bananada Prata (vendas até 08/05/2017) R$ 90,00 (+ R$ 9,00 de taxas) - O Passaporte Bananada Prata dará direito a entrada nos três dias de festival, que vão acontecer no Centro Cultural Oscar Niemeyer, entre os dias 12 e 14 de maio.



Para saber mais, acesse a página do evento no www.facebook.com/festivalbananda ou instagram.com/festivalbananada.

Confira lista de artistas e projetos divulgados até o momento:



Maria Gadú

Baiana System

Céu

Rakta

Ventre

Black Drawing Chalks + Hellbenders

Teto Preto

Plutão Já Foi Planeta

Outro Eu

Perrosky (Chile)

The Baggios

Hierofante Púrpura

Luziluzia

Wry

Tagore

Magaly Fields (Chile)

Bruna Mendez

Overfuzz

Mad Monkee

E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

Ultra Vespa

El Toro Fuerte

Luiza Lian

JP Cardoso

Koogu

Raça

Consuelo

Poltergat

Branda

Wine B