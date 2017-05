Bananada faz campanha para doação de sangue em Goiânia por troca de ingressos

Ajudar não dói. Mas ajudar e ainda ser recompensado por isso é ainda melhor. Unindo solidariedade e entretenimento, o Festival Bananada iniciou nesta terça-feira (5) uma campanha para incentivar a doação de sangue em Goiânia. As pessoas que forem ao Hemocentro podem escolher um ingresso para um dos três dias do fim de semana do evento. A programação do Bananada 2017, que comemora 19 anos, traz ao público 99 atrações, reunindo música, arte, gastronomia, tatuagens, entre outros.

Como o Bananada foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura, gerenciado pela Seduce, essa parceria pode ser feita. O Hemocentro fica na Avenida Anhanguera, nº 5195, no Setor Coimbra, e as doações podem ser feitas das 7h45 às 17h45.

Para doar, a pessoa não pode pesar menos de 50 kg, tem que ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos), ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado, sem comidas gordurosas até quatro horas antes da doação. Também é preciso estar com o documento de identificação em mãos.

A campanha é uma parceria entre a coordenação do festival, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce Goiás) e o Hemocentro.

Festival

Para este ano, serão mais de 100 atrações entre eles grandes nomes da música brasileira, como a nova geração da MPB Maria Gadú e Céu, o rap de Karol Conka e Mano Brown, que fará o 1º show de lançamento de seu mais recente trabalho solo fora de São Paulo.

O evento contará também com o rock que influenciou gerações de Os Mutantes e os goianos Boogarins e Carne Doce.

Novidades não vão faltar! E, neste ano, ficarão por conta dos chilenos do Perrosky e Magaly Fields, o colombiano Romperayo e os americanos do Akua Naru e Clearance. Além de palco de música eletrônica, que volta com uma programação inteira dedicada aos beats que vão do house ao drum’n’bass, passando pelas vertentes do techno e breakbeat. Na edição passada os DJs Mau Mau, Anderson Noise e Renato Cohen fecharam o evento.

Confira a lista completa de apresentações:

Os Mutantes - Mano Brown - Céu - Baiana System - Maria Gadú - Boogarins - Karol Conka - Liniker e os Caramelows - Tulipa Ruiz - Carne Doce - Teto Preto - DJ Patife - Rakta -

- Orquestra Filarmônica de Goiás - Akua Naru (EUA) - Black Drawing Chalks vs. Hellbenders - Selvagem - Forgotten Boys - Scalene - Jaloo - PatrickTor4 - Ventre - Perrosky (Chile)

- Fióti - Clearance (EUA) - Romperayo (Colômbia) - Sinara - Plutão Já Foi Planeta - Outro Eu - The Baggios - Far From Alaska - Esdras Nogueira - Trem Fantasma - Lava Divers - Justine Never Knew the Rules - Rollin Chamas - Tagore - NeguimBeats - Magaly Fields (Chile) - Bruna Mendez - Hierofante Púrpura - Luziluzia - Wry - BRVNKS - Viní + Sants - Barro - Aeromoças e Tenistas Russas - Overfuzz - Mad Monkees - E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante - Terno Rei - Cesrv + Cybass - Come & Hell Live - Ombu - Ultra Vespa - JP Cardoso - Koogu - Alex Justino + Morgana - Raça - Consuelo - Daniel de Mello - DJ Barata - João Canta Brandão - My Magical Glowing Lens - Niela - Chell - Honeyband - Sarah Abdala - Supervão - El Toro Fuerte - Luiza Lian - Laurent F. - Gabb Borghetti + Lucas Arr - Poltergat - Branda - Wine B - Engroove - ChicoTripp - Mellow Buzzards - Lari Pádua - Nick Mafra - Raul Majadas - Miêta - Papisa - Cherry Devil - Sheena Ye - B. Abdala - Peixefante - Gregor - Sotão - Lutre - Components - Manso.

Ingressos

Os ingressos já estão a venda pelo site oficial do evento. O público pode optar por dois tipos. O primeiro é o Bananada Ouro (R$110 mais taxas) que dá direito a todas as ativações do Festival durante a semana entre 8 e 14 de maio, e também para as Blind Parties, que vão acontecer em diferentes regiões do País até a data do festival.

Já o Bananada Prata (R$90 mais taxas) que permite acesso a entrada nos os três dias de festival, que vão acontecer no Centro Cultural Oscar Niemeyer, entre os dias 12 e 14 de maio.