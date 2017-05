Bananada 2017: Diversidade de sons e manifestações políticas marcaram noite do festival

Na noite desta sexta-feira (12), segunda noite de shows na “arena” do Festival Bananada, a pluralidade marcou a programação. A esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) foi tomada por fãs de rock, reggae e MPB, entre outros gêneros musicais, todos estes contemplados pela line-up diversa.

Os cinco palcos do Festival foram tomados por atrações de todo tipo: a banda brasiliense Scalene, por exemplo, mobilizou os fãs, que lotaram a frente de um dos palcos principais, onde o grupo se apresentou. Hits como “Surreal” e o vocal de Gustavo Bertoni, que vai de um rock mais “stoner” para um som mais melódico, fizeram o público cantar em uníssono com a banda.

Em outro palco, a banda Plutão já foi planeta, vice-campeã do programa Superstar, da Rede Globo, se apresentava. Eles cantaram músicas que fizeram sucesso na internet durante o programa. Confira a entrevista da banda ao POPULAR.

Mas surpreendente foi a apresentação da americana Akua Naru. Uma mistura de poesia falada, hip-hop, soul americano e R&B cativou os desavisados sobre o sucesso da moça. O show durou mais do que o previsto, atrasando um pouco mais o show seguinte, da cantora Céu - mas foi desses casos em que o atraso não foi motivo de reclamação.

Outras apresentações, como a do grupo Sinara, composto por filho e netos de Gilberto Gil, a dos goianos da Luziluzia e a de Fióti também mobilizaram o público como um todo, mesmo tendo propostas musicais diferentes.

Protestos

Logo cedo já pairava na esplanada do CCON a expectativa do público em ver o que artistas iriam apresentar além de suas músicas. “Eu estou ansiosa porque sei que alguém vai falar alguma coisa”, explicou a estudante Larissa, falando sobre o momento político do país.

A ansiedade não foi em vão: artistas como a banda Ventre, a cantora paulista Céu e o grupo BaianaSystem levaram para o palco algo além dos shows. A baterista da Ventre, Larissa Conforto, fez um discurso sobre o machismo e apontou para os homens do público a necessidade de que combatam o práticas misóginas em seus grupos de amigos, e não que esperem apenas das mulheres esse tipo de atitude.

Céu, de maneira sutil - ou tão sutil quanto pode ser falar para um público denso em um festival de música -, durante os sucessos do seu último álbum, Tropix, soltou gritos de “fora Temer”, em referência ao presidente da República, Michel Temer. Menos suaves foram os baianos do BaianaSystem, que, com seu “axé urbano”, fez protestos contra o governo federal do começo ao fim de seu show, ponto alto da segunda noite de apresentações.

O grupo, que chamou atenção no último carnaval pelos gritos de “fora Temer” proferidos de cima de um trio elétrico, fechou com chave de ouro a noite de sexta-feira. Neste sábado (13) é a vez de headliners como Liniker, que já se apresentou no ano passado, Maria Gadú e Os Mutantes.



Acompanhe a cobertura do Festival Bananada 2017 também no Instagram Stories de O POPULAR: clique aqui.