Balanço do Thiago no Deu Praia

A goiana Cia. Teatro do Maleiro apresenta o espetáculo infantil Maria Bonita no Teatro Sesc Centro, no sábado, às 17 horas. Inspirado no sertão nordestino com personagens marcantes, o espetáculo conta a história de Maria Bonita de forma inusitada e de como Lampião teve seu coração arrebatado pela bela moça. A rabeca e a percussão marcam os ritmos do sertão. Ingresso: R$ 4 (comerciários), R$ 5 (conveniados) e R$ 12 (inteira). Rua 15 c/ Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700

O Píer do CEL da OAB vai se tornar um pedaço do Rio de Janeiro no domingo, a partir das 13 horas. O espaço recebe o sambista carioca Dudu Nobre, um dos melhores representantes do gênero. O artista é a atração principal da Feijuca da CAJ - Comissão de Advocacia Jovem de Goiás. A apresentação leva ao público faixas do álbum mais recente do músico, Ainda É Cedo (2014). Entre as composições do disco estão Centelha, Favo de Mel, Menina Dona do Meu Amor e a música que dá nome à obra. A decoração será temática com direito a muita feijoada, caipirinha e samba. Para animar ainda mais o evento, Bia Torres, a fofura do The Voice Kids, e o grupo Quero Mais, são alguns dos convidados especiais. O DJ Fanutti completa a festa. Os ingressos antecipados custam R$ 60 (sócios) e R$ 80 (convidados) e estão à venda na Tribo do Açaí, P12 Surf (44) e Sul Bebidas. Mais informações: 98422-4675

O sertanejo romântico da dupla Cleber & Cauan é a principal atração de domingo do Deu Praia, a partir das 16 horas. A promessa deles é protagonizarem um verdadeiro encontro sertanejo. Entre os convidados, nomes de peso como Thaeme & Thiago, Israel & Rodolffo, André & Andrade e Fernando Zor. Cleber & Cauan sobem ao palco para apresentar as músicas do projeto FS Studio Sessions Cleber & Cauan Vol. 1. Entre os destaques estão o sucesso Sonho, que deu nome ao primeiro DVD da dupla com participação de artistas como Israel Novaes e de Solange Almeida, ex-Aviões do Forró. O Deu Praia fica na Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope). Os ingressos antecipados custam R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino). Mais informações: 99243-1303

O ator e cantor Thiago Martins traz para Goiânia, amanhã, a festa Balanço do TG, a partir das 15 horas, no Deu Praia. A escolha do nome do projeto combina com a nova fase musical do artista, que vem lançando um novo repertório, focado no samba rock com referências como Seu Jorge e Tim Maia. “É um show para agradar gregos e troianos, com base no samba. Mas a gente passeia por muitos outros estilos. Garanto fazer uma grande festa. Pode confiar”, prometeu em entrevista ao POPULAR. A música entrou na vida do ator desde os tempos de criança. Ele fez parte do coral da igreja e do efervescente liquidificador musical que é o Vidigal, comunidade onde cresceu. A promessa de Thiago é de uma festa com batida suingada. Ingressos: a partir de R$ 60. Av. Americano do Brasil, Parque Areião, St. Marista. Informações: 99243-1303.

Exposição

Processos híbridos de Matheus Pires

O fotógrafo e artista visual Matheus Pires abre a exposição individual Processos Híbridos, na galeria 588 Art Show, no sábado, a partir das 10 horas. A mostra fica em cartaz até 10 de fevereiro. Processos Híbridos reúne obras de diferentes contextos criativos da trajetória de Matheus, ao longo dos últimos três anos. Ao selecionar fotografias, pinturas a óleo em grande e menor escala, sobre tela e papel, foi organizada uma série que busca retratar, além da diversidade de técnicas, a profusão temática do universo do artista. Para a ocasião da abertura da exposição, haverá, ainda, a exibição de trabalhos de videoarte, que representam a amplitude dos seus processos de criação estética. Fazem parte desta exposição algumas obras que integram a série Éden, que está sendo produzida em 2017, com pinturas em grande escala inspiradas na estética barroca. Recentemente, Matheus realizou a exposição individual Pareidolia, que ficou em cartaz com sucesso na Vila Cultural Cora Coralina. A galeria fica na Rua C-167, qd. 588, lt. 1, Setor Nova Suíça. Mais informações: 3259-0939.

Praça Universitária

Projeto Vertigem

O grupo Projeto Vertigem apresenta o espetáculo Trunfo na Praça Universitária hoje, às 20 horas. Integrando teatro, artes circenses, artes visuais, dança e uma trilha sonora criada exclusivamente para a obra, a peça conta com o público para decidir seu roteiro. O jogo tem início com a escolha, pela plateia, de três cartas de um baralho de tarô. Criado em Belém (PA), cidade de origem do grupo, o trabalho está circulando pelo Brasil contemplado pelo Prêmio Funarte Carequinha de Estímulo ao Circo. Entrada franca. Praça Universitária, atrás biblioteca Marieta Telles Machado, Setor Universitário.

-----

GUIA DO FIM DE SEMANA

Noite

HOJE (03/02)

Jefferson Moraes e DJ Rafael Ramalho - Na Mumm Party da Villa Mix, a partir das 22 horas. A casa fica na Av. 136 Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.

C.O.P.S - No Bolshoi Pub, a partir da meia-noite. No repertório da noite, músicas das bandas Coldplay, Oasis, Pearl Jam e Strokes. Os ingressos custam R$ 50 e a casa abre às 20 horas. Rua T-53 esq.c/ T-2, nº 1140, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Trama D - A banda faz um tributo ao Bon Jovi, a partir das 22 horas, no Cerrado Bar. O couvert custa R$ 20. Av. T-3, n° 2537. Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

George Henrique e Rodrigo - A dupla é atração da Woods, a partir das 22 horas. Av. T-10, 277, Setor Bueno. Telefone: 3541-4095.

DJs Guilherme Alb, David Barbosa, Diego Barbosa e Daniel de Mello - Os DJs são a atração da festa Chama as Amigas, a partir das 22 horas, no Diablo Pub. O frequentador que chegar acompanhado de duas mulheres garante entrada franca para o trio até as 23 horas. O restante paga R$ 30. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Telefone: 4101-6376.

DJ Joe Kinni - Dono do hit Carioca, o DJ é atração no Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Telefone: 3241-9622. César Menotti & Fabiano - A dupla é atração da Santa Fé Hall, a partir das 23 horas. Ingressos antecipados a R$ 70 (masculino) e R$ 40 (feminino). Av. 136, nº. 222, Setor Marista. Telefone: 3945-7980.

Cejane Verdejo - A cantora é atração da noite do Pop ao Rock do Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. O ingresso de R$ 30 dá direito a entrada de duas pessoas até às 23 horas. A casa fica na Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Mais informações: 996920505.

AMANHÃ (04/02)

Nechivile - Os fãs da banda têm oportunidade de ouro para matar saudades dos hits dos rapazes que se reúnem novamente após um intervalo de cinco anos. O show de volta está marcado para o Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 22 horas. Os ingressos custam R$ 30 (pista), R$ 40 (plateia superior) e R$ 60 (open bar). GO-020, km 0, saída para Bela Vista. Mais informações: 3241-9936 e 98285-9113.

Erick & Leo e Marcos Biank & Diego - As duplas são atrações da noite Villa Entre Amigos, da Villa Mix, a partir das 22 horas. A casa fica na Av. 136 Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.

Rammstein Cover Brasil - A banda é atração do Bolshoi, a partir da meia-noite. A sonoridade pesada e sombria e performances e visual forte inspirado no sexteto alemão é o destaque da banda cover. Os ingressos antecipados custam R$ 40. Rua T-53 esq.c/ T-2, nº 1140, Setor Bueno. Mais informações: 3241-0731.

Clube Retrô - A banda faz um tributo a Queen e The Police, a partir das 22 horas, no Taberna Music Pub. O ingresso de R$ 30 dá direito a entrada de duas pessoas até as 23 horas. A casa fica na Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Mais informações: 996920505.

May & Karen - Donas do hit Coração de Osso, a dupla é atração da Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº. 222, Setor Marista. Telefone: 3945-7980.

DJs Giovanni Alcântara, Guilherme Alb e Hey Brothers! - São atrações da festa Coala, do Diablo Pub, a partir das 22 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Telefone: 4101-6376.

DJ Thascya - A DJ mineira é atração da Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Renato Borges e Edgar Fontes também animam a noite da casa que fica na Rua 146, nº 500, Setor Marista. Telefone: 3241-9622.

Almoço

DOMINGO (05/02)

Vintage Culture - O badalado DJ e produtor brasileiro se apresenta, a partir das 15 horas, no Heliponto do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os ingressos custam a partir de R$ 70. Mais informações: 4007-1108.

Noite

Forró - No Taberna Music Pub com show ao vivo de Kenedy Marçal e Trio, a partir 19 horas. Ingresso: R$ 20. Av. Laudelino Gomes, 226, St Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Pop rock - No Cerrado Bar e Cervejaria show com a banda Liga Joe, a partir das 20 horas. No repertório, grandes clássicos do pop rock e músicas autorais de trabalho. Ingresso: até as 19h30 mulheres pagam R$10. Depois desse horário, o couvert feminino é R$20 e masculino R$25. Av. T-3, nº 2.456, St. Bueno. Informações: 3274-4615.

Vai Pegar o Ismo - Festa na boate Villa Mix, a partir das 22 horas, com shows de Maycow & Bruno, Bento Nunes e discotecagem de Rodrigo Melo. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

LAZER

Exposição Internacional – Dragões – São dez dragões robotizados distribuídos pelo Buriti Shopping, o maior deles chega a medir cinco metros de altura e oito de comprimento. Eles emitem sons, contam com movimentos da cauda, asas, membros superiores e inferiores, sendo que alguns soltam fumaça pela boca. Entrada franca. Avenida Rio Verde, Vila São Tomaz. Até 5 de fevereiro.

Patrulha Canina – Montado no Goiânia Shopping, traz um circuito de atividades interativas inspirado na animação de mesmo nome do canal Nickelodeon. A atração é licenciada e voltada para crianças de 4 a 12 anos, com entrada gratuita. Com cenografia colorida e ambiente lúdico, o evento Patrulha Canina propõe um circuito de missões a serem cumpridas pelas crianças. Até 8 de fevereiro.

Férias literárias – Preparada na Praça Central do Araguaia Shopping, feira Top Livros oferece livros ao preço único de R$ 10. São mais de 20 mil exemplares de diversos gêneros. Entre os sucessos de venda estão livros jurídicos, infantis e grandes clássicos da literatura mundial. funcionamento da feira, de segunda a sábado, é das 10 às 22 horas. Domingos, das 11 às 19 horas. O evento tem entrada gratuita. Até domingo.

EXPOSIÇÃO

Centenário Confaloni - Na Galeria PUC, Praça Universitária. O espaço recém-reformado na Área 3 abriga 46 obras do italiano, produzidas nas décadas de 1950, 1960 e 1970. São, na maioria, pinturas sobre tela, algumas xilogravuras e alguns exercícios didáticos. O frei foi professor da Escola de Belas Artes em Goiânia. Horário de visitação: das 9 às 12 horas e das 15 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Mais informações: 3946-1361. Praça Universitária, Setor Universitário. Até o dia 30 de março.

1ª Exposição Nacional de Artistas Naïfs no Centro-Oeste - Mostra com mais de 80 trabalhos de 30 artistas com técnica primitivista, no Museu de Arte de Goiânia (MAG). Visitação: de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas; aos sábados e domingos, das 8 às 18 horas. Rua 1, nº 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Entrada franca. Informações: 3524-1189. Até 19 de março.

Poesia de Aço – Exposição individual do artista brasiliense Branco, que é conhecido pelo trabalho que faz com sucatas ao transformá-las em esculturas e objetos de arte. No Lowbrow Lab Arte que fica na Rua 115, qd. F-43, lt. 214, Setor Sul. Mais informações: 3991-6175. Até 8 de fevereiro.

Sabor com Artes – A mostra apresenta 17 telas pintadas pela artista catarinense Ivone Vaccaro, com curadoria de Delva Dias. Todos os quadros, além de apreciados, podem ser adquiridos, no Rosas Cozinha e Sentimento. Rua 2, nº 488, St. Oeste. Até 28 de fevereiro.

Blackbook – A coletiva está aberta para visitação no espaço criativo Rock. Entre pinturas, desenhos e esculturas, participam os artistas Rodrigo Flávio, Santhiago Selon, Mateus Dutra, Fabiola Morais, Camaleao, Luiz Antena, Lucas Ruiz, Fabiana Queiroga, Morbeck, Butas, Renato Reno, Douglas e Divino Pereira, Ebert Calaça, Rafael Fleury, Danilo Itty e Victor Souza. Rua 9, nº 2.316, Setor Marista. Entrada R$ 5. Até 8 de fevereiro.

-----

Palco

Temporada Zabriskie

Ana Banana e Juca Mole abrem suas atividades em 2017 com agenda cheia de espetáculos

A apresentação do espetáculo A Hora do Espanto hoje e amanhã, às 20 horas, marca o início da temporada 2017 do Grupo Zabriskie Teatro. Ambientado 20 anos após as medidas controversas adotadas pelo atual governo, a peça traz um cenário apocalíptico: esgotamento das reservas naturais, concentração de renda e uma massa de miseráveis sem esperança. Dois bufões moradores de rua buscam esperança para sobrevivência do lado de fora de um condomínio climatizado. No palco, os atores Alexandre Augusto e Ana Cristina Evangelista conduzem o público. “Por meio da paródia, da sátira e do humor ácido, expomos a perplexidade das pessoas em tempos de crise ética, econômica e política”, explica Ana Cristina. A temporada de espetáculos teatrais e cineclube para crianças, jovens e adultos segue até setembro.

No domingo, o público vai conferir a peça Na Floresta da Brejaúva, às 17 horas, no Zabriskie Teatro. O espetáculo, encenado por Juca Mole (Alexandre Augusto) e Ana Banana (Ana Cristina Evangelista), mostra um lugar quente e seco que já deu lugar a uma floresta chamada Brejaúva. Os animais precisam descobrir o nome da fruta da única árvore da floresta, que possui uma semente mágica que se semeada com amor, pode render a vida necessária para o lugar.

Serão mais de 40 sessões de espetáculos teatrais e mais de 20 sessões de cinema. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O Zabriskie Teatro fica na Alameda Antônio Martins Borges, nº 121, Setor Pedro Ludovico. Mais informações: 3093-5542.