Baile de Gala da Vogue abre temporada carnavalesca com muitas celebridades; veja fotos

Com temática Lady Zodiac, a revista Vogue realizou na noite de quinta-feira (16), seu tradicional Baile de Gala, no luxuoso Hotel Unique, em São Paulo. As mestres de cerimônia da 14ª edição foram a apresentadora e atriz Tatá Werneck e Sabrina Sato, e o colunista Bruno Astuto como host do evento.

O Baile da Vogue in motion: mais um tantinho de @anitta no palco da nossa folia. Confira tudo o que rolou na festa carnavalesca, incluindo os melhores looks das convidadas e entrevistas exclusivas com as musas, amanhã em vogue.globo.com #ladyzodiac #bailedavogue2017 Uma publicação compartilhada por Vogue Brasil (@voguebrasil) em Fev 16, 2017 às 9:38 PST

Para representar cada signo do zodíaco, foi convidada uma celebridade diferente: Vanessa da Mata (aquário), Claudia Leitte (câncer), Fernanda Motta e Ana Beatriz Barros (gêmeos), Giovanna Antonelli (peixes), Mariana Ximenes (touro), Bruna Marquezine (leão), Cleo Pires (libra), Taís Araújo (sagitário), Claudia Raia (capricórnio), Giovanna Ewbank (virgem), Adriane Galisteu (áries) e Luciana Gimenez (escorpião).

O Baile da Vogue in motion: @anitta, Durval Lélys e @barbarafialho1 agitam os convidados da nossa festa carnavalesca. E a noite segue animada - play! #bailedavogue2017 #bailedavogue #ladyzodiac Uma publicação compartilhada por Vogue Brasil (@voguebrasil) em Fev 16, 2017 às 9:01 PST

Os cantores Anitta e Durval Lélys e a bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio animaram os convidados com suas apresentações.

✨💎✨⭐️✨💎✨⭐️✨💎 #BaileDaVogue2017 #LadyZodiac #EstrelaDoZodíaco #BaileDaVogue #BonsSonhos Uma publicação compartilhada por Paloma Bernardi 🎭🎬 (@palomabernardi) em Fev 16, 2017 às 8:05 PST

Minha Grande Rio 💚❤ #BailedaVogue2017 Uma publicação compartilhada por Bruno Astuto (@brunoastuto) em Fev 16, 2017 às 11:12 PST

Olha nossa escola arrasando no #bailedavogue2017 @ivetesangalo 💚❤ meu maridão cantando com o grande @emersondias_grio Uma publicação compartilhada por Bruno Astuto (@brunoastuto) em Fev 16, 2017 às 10:30 PST