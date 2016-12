Baby do Brasil publica primeira foto ao lado de Casagrande

Depois que o namoro com Casagrande veio a público, na última semana, Baby do Brasil decidiu confirmar o relacionamento.

"Já que todo mundo comentou e bombou a notícia de que 'Casagrande e a Baby do Brasil estão namorando firme', não teve como segurar mais.'", publicou a cantora, nesta quinta (29), em seu Instagram.

Oi, gente! Já que todo mundo comentou e bombou a notícia de que "Casagrande e a Baby do Brasil estão namorando firme", não teve como segurar mais! Domingo vamos contar tudo Fantástico. 💜💜💜 Uma foto publicada por Baby do Brasil (@babydobrasiloficial) em Dez 29, 2016 às 7:02 PST

Em entrevista ao "UOL", o comentarista falou que não se trata de "um namorinho para aparecer, é coisa séria mesmo".

Os dois se conheceram por meio de amigos em comum. O gosto pela música também os aproximou e consolidou a união, que já tem quatro meses.

Baby é pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo. Por influência da namorada, Casagrande tem se aproximado da religião. "Ela é uma pastora, tem todos os compromissos espirituais dela, agora estou muito mais próximo disso também. Não sou evangélico, mas vou com ela em alguns cultos e claro que tenho Jesus muito mais próximo de mim agora. Isso fez com que a gente resolvesse caminhar juntos mesmo."