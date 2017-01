B Negão é a atração do 1ª Blind Party do Festival Bananada, em Goiânia

A produção do Festival Bananada já está trabalhando a todo o vapor para a realização da 19ª edição do evento. Depois de anunciar as 7 primeiras atrações, a organização do Bananada se prepara para anunciar mais algumas atrações na 1º Blind Party do ano, que acontece nesta quinta-feira (19), no ROCK, o mais novo espaço criativo da cidade.

A festa terá como principal atração o som de B Negão (Planet Hemp, Seletores de Frequência e Instituto), além dos sons dos djs Mancha, Laurent F e Daniel de Mello.

As Blind Parties são festas com line up surpresa, que vão acontecer também em São Paulo e outras cidades do país, sempre com o objetivo de anunciar nomes que farão parte desta edição do Festival.

O Bananada acontecerá entre os dias 8 e 14 de maio em Goiânia. A organização do festival já anunciou as bandas Baiana System (BA), Maria Gadú (SP), Teto Preto (SP), Rakta (SP), Black Drawing Chalks vs. Hellbenders (GO), Ventre (RJ) e Tagore (PE). Ao todo, devem ser anunciadas 70 atrações.

Os ingressos antecipados para a 1ª Blind estão no valor de R$ 15. Quem já garantiu o Passaporte Bananada Ouro (que dá direito a toda programação do Festival), ou o Passaporte Bananada Prata, (que dá direito ao fim de semana inteiro de atividades que acontecem no Centro Cultural Oscar Niemeyer), terá entrada free não só para a 1ª Blind como para todas as outras, previstas para acontecer em diferentes regiões do país ao longo deste 1º semestre.

BANANADA BLIND PARTY # 1

DJ Sets:

19:00 Laurent F

20:30 Mancha

22:00 BNegão

00:00 Daniel de Mello