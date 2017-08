Avião com a dupla Henrique e Juliano sofre pane e faz pouso de emergência em Palmas: 'Susto!' 🎥

A dupla Henrique e Juliano passou um tremendo susto nesta madrugada de sexta-feira (18). A aeronave que levava os dois de Palmas, no Tocantins, para Fortaleza, no Ceará, sofreu uma pane e precisou retornar para a capital do estado tocantinense e fazer um pouso de emergência.

Eles chegaram a postar um vídeo no Instagram explicando a situação:

⚠️ importante ⚠️ Aô Fortaleza, contamos o carinho e a compreensão de vocês! Foi um susto mas já está tudo resolvido e até daqui a pouco!! Deus abençoe vocês e nos proteja também! Uma publicação compartilhada por Henrique e Juliano (@henriqueejuliano) em Ago 18, 2017 às 7:42 PDT

“Vocês vão estranhar o nosso atraso, mas aconteceu um incidente que fez com que a gente se atrasasse”, disse Henrique, em vídeo postado no Instagram.

“O avião deu uma pane, a cabine encheu de fumaça. Um cheiro forte de queimado…Por motivos de segurança o piloto decidiu voltar para Palmas, pegamos outro avião e agora estamos indo para Fortaleza”, concluiu.

Em abril, os sertanejos estavam em um carro que bateu em barranco após deslizar na pista por conta de chuva.

O show em Fortaleza não foi cancelado e a dupla se apresentou sem mais contratempos.