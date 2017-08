Autor lança livro sobre família de Pires do Rio

O livro é de Edir Meirelles, mas a autora poderia ser dona Ibrantina, mãe do escritor goiano e inspiração para o romance No Vale do Gengibral, que será lançado nesta quinta-feira, às 19 horas, na União Brasileira de Escritores em Goiás (UBE-GO).

Em ficção, o escritor conta a saga da família Ferreira de Resende que partiu da mineira Araxá rumo ao sertão de Goiás no final do século 19, fazendo o mesmo trajeto dos Bandeirantes e ocupando a região conhecida como Vale dos Gengibrais, hoje município de Pires do Rio. Na árvore genealógica dos Ferreira de Resende estava a pequena Ibrantina que veria, aos 10 anos, o nascimento da comunidade piresina , em 1922. Entrada franca. Rua 21, nº 262 , Centro. Informações: 3225-7402.