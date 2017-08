Autobiografia conta história de Ivaan Hansen

O menino que saiu de casa para se tornar padre e virou artista plástico. Esse é o resumo da vida do professor de arte catarinense Ivaan Hansen, 36 anos, há mais de duas décadas radicado em Goiás, que lança no sábado na Bienal do Rio a autobiografia A História de Um Pequeno Gigante, publicado pela editora Autografia. “A obra tem todo um processo de ascensão, de aceitação, de crescimento psicológico e pessoal da minha carreira. Quero demonstrar que é possível vencer.”

No livro, o artista narra de forma romanceada os momentos mais importantes da vida pessoal e da carreira. A saída da cidade do interior em Santa Catarina para se tornar padre, a chegada em Goiás em 1995, os seis anos de seminário, o início na pintura, as mostras realizadas na Holanda, Dubai, Inglaterra e EUA e a carreira de professor de artes. “É a história de uma pessoa que sempre teve a vontade de se tornar um pintor e conseguiu superar tombos”, conta.