Aulas de dança ganham cada vez mais adeptos na academia

A criatividade e a inovação dos educadores físicos parece não ter limites quando o assunto é fazer os alunos entrarem literalmente no ritmo para ficar em forma, além, é claro, de extravasar o estresse e a correria do dia a dia. Não faltam nas redes sociais vídeos viralizados com performances de professores e alunos cheios de energia dançando os mais variados gêneros, ...