Audiência discute retomada da Quasar

Os diretores da Quasar Cia. de Dança participaram de uma audiência pública na manhã de ontem no Tribunal de Contas do Estado (TCE), proposta pelo deputado federal Thiago Peixoto, para avaliar soluções para que o grupo retome os trabalhos parados por falta de recursos. Entre as sugestões, apoio da iniciativa privada, a criação de cargos temporários no governo e a tentati...