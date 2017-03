Atriz Vera Holtz fala sobre terrível vilã que interpreta na novela global A Lei do Amor

Era um garotinho serelepe de mais ou menos 10 anos. Acompanhava a mãe na fila do caixa de uma padaria em Higienópolis, em São Paulo. Passava das 21 horas de sábado, e as TVs exibiam as últimas notícias do Jornal Nacional. O menino tentava inutilmente chamar a atenção da mãe. De olho na TV, ficava cada vez mais agitado até que seus murmúrios deram lugar a um ul...