Atriz Rogéria morre aos 74 anos no Rio de Janeiro

A atriz Rogéria morreu em um hospital no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (4), aos 74 anos. Segundo informações do Uol, ela estava internada com infecção urinária. Em julho deste ano, ela já tinha sido internada por conta do mesmo problema.

Ainda de acordo com a reportagem, a morte de Rogéria foi confirmada pelo empresário dela, Alexandro Haddad, por telefone. Abalado, ele não quis dar mais detalhes. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

A atriz e cantora, Rogéria ficou famosa no final da década de 1960 como transformista. Adotou a identidade feminina, mas nunca fez a redesignação sexual.